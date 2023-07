Incendi al Sud, la situazione di oggi dalla Sicilia alla Calabria LIVE

Il Sud combatte contro il fuoco. Focolai ancora attivi nel palermitano. Muoiono tre anziani, una vittima in Calabria. 2mila sfollati. In fiamme anche il monte Morrone in Abruzzo. Italia verso lo stato d'emergenza, tra la tempesta che ha colpito la Lombardia e gli incendi che divampano in Sicilia. La decisione oggi in Cdm. In arrivo anche un decreto per il lavoro con la cig legata al clima. Musumeci riferirà sulla situazione dei danni. Scendono a due oggi le città da bollino rosso per il caldo: Bari e Catania