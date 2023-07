Palermo assediata da incendi, bruciano monti. Chiuso aeroporto

Bruciano le colline attorno al capoluogo siciliano. In fiamme anche Bellolampo, dove sta bruciando una delle vasche della discarica comunale. I roghi minacciano le case in varie zone e l'ospedale Cervello. Evacuate decine di famiglie. Istituito il Centro operativo comunale: allerta anche per il rischio diossina. Oggi previste ancora temperature record

Palermo è assediata dagli incendi . Nel capoluogo siciliano brucia il monte Inserra, un ampio bosco che sovrasta i quartieri Tommaso Natale e San Lorenzo. Le fiamme stanno minacciando l'ospedale Cervello. Il vento non accenna a diminuire e le fiamme si avvicinano alle abitazioni in direzione Sferracavallo, borgata marinara del capoluogo siciliano, che condivide con Mondello il monte Gallo, anch'esso devastato dal fuoco. In fiamme anche la collina di Bellolampo, dove sta bruciando una delle vasche della discarica comunale con esalazioni venefiche. Diverse abitazioni nella zona di Pizzo Sella e della borgata marinara sono state abbandonate dai residenti perché minacciate dalle fiamme o a causa dell'aria irrespirabile. La Protezione Civile invita a non uscire di casa a causa del rischio diossina ( LE PREVISIONI METEO DI SKY TG24 ). Questa mattina un vasto incendio sulle montagne attorno all'aeroporto Falcone - Borsellino di Palermo è arrivato a lambire la zona perimetrale dello scalo che è stato chiuso al traffico fino alle 11. Diversi voli sono stati cancellati.

Decine di famiglie evacuate

Sono 120 le famiglie evacuate da ieri a Palermo nella zona di Mondello, Capo Gallo e Poggio Ridente dove da ieri i vigili del fuoco sono alle prese con decine di roghi. Alle operazioni di sgombero hanno partecipato i carabinieri. Sono chiuse le strade che portano alla collina di Pizzo Sella.

La situazione

Intanto è stato istituito il centro operativo comunale per l'emergenza a causa degli incendi che avvolgono ancora le colline attorno al capoluogo. Prosegue senza sosta il lavoro dei canadair e delle squadre dei Vigili del fuoco, anche con l'ausilio di un elicottero. Le operazioni di spegnimento, ostacolate dalle temperature che ieri hanno superato i 42 gradi e dal vento da sudovest che ha raggiunto i 25 chilometri orari, sono continuate per tutta la notte. Una torre faro è stata installata nella discarica di Bellolampo per illuminare l'area dove sono in corso gli interventi di bonifica. Gli operai della Rap, l'azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, continuano a versare terra sulla vasca in cui si è sviluppato l'incendio per cercare di evitare che il rogo possa mettere in ginocchio l'impianto palermitano. Altri vasti incendi stanno interessando anche la provincia a Terrasini, Cinisi, Monreale, Piana degli Albanesi e San Cipirello.