Incendi, fiamme vicino case in Sardegna. Calabria, 70 roghi in 24 ore

Dalla Sardegna alla Calabria passando per il Lazio, l’Italia si trova a fronteggiare diversi roghi. Un vasto incendio di sterpaglie è divampato lungo la via Pontina all'altezza di Castel Romano, a sud della Capitale, intorno alle ore 15. Il rogo, arrivato a causa del vento a ridosso di entrambi i lati della via, ha completamente bruciato un furgone adibito a vendita di generi alimentari e un'auto. Non ci sono feriti, ma forti disagi legati al denso fumo che ha portato a chiudere il transito in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, alcuni moduli della protezione civile e il personale della polizia stradale e locale e due elicotteri della Regione Lazio.

Cinque incendi hanno colpito invece l'Oristanese a partire da mezzogiorno, con i vigili del fuoco ancora impegnati nelle campagne vicino alla Giara di Gesturi. Il rogo che ha creato più problemi si è sviluppato dopo le 16 lungo la Statale 131, all'altezza di Santa Giusta. Le fiamme hanno raggiunto la Carlo Felice ed è stato necessario chiuderla al traffico per mettere in sicurezza gli automobilisti e consentire le operazioni di spegnimento. Lì vicino passa anche una linea di media tensione e i vigili del fuoco hanno chiesto l'interruzione dell'energia elettrica per evitare ulteriori problemi.

Fiamme lambiscono case nel sud Sardegna

Un rogo si è sviluppato inoltre oggi pomeriggio nelle campagne di Decimoputzu, nel sud della Sardegna. Le fiamme alimentate dal vento e dalle alte temperature si sono avvicinate pericolosamente alle case. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Iglesias e Cagliari, la protezione civile, il corpo forestale e i volontari. In azione anche il velivolo dell'aeronautica militare. Un elicottero è intervenuto anche per un altro rogo divampato in località Su Campu a San Gavino Monreale e un altro mezzo aereo è stato impegnato nella zona di Santa Giusta per dare manforte alle squadre a terra impegnate a domare un incendio vicino allo stagno dell'Oristanese.

In Calabria oltre settanta incendi nelle ultime 24 ore

In Calabria, invece, sono stati oltre 70 gli incendi per i quali si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e del personale della protezione civile regionale nelle ultime 24 ore. I roghi si sono concentrati, in particolare, nelle province di Reggio e Cosenza. Nella prima i vigili sono stati in azione, con squadre a terra, in Aspromonte, a Cardeto ed in località San Demetrio, dove si è reso necessario anche l'intervento di due Canadair e di un elicottero. È ormai sotto controllo, intanto, l'incendio che a Campo Calabro, nel Reggino, ha interessato i locali di una ditta specializzata nel trattamento di rifiuti. Il rogo era iniziato ieri pomeriggio dalla vegetazione, ma a causa del forte vento e delle alte temperature si è propagato all'azienda. Per quanto riguarda la provincia di Cosenza, i roghi si sono sviluppati nella zona dell'Alto Ionio, e in particolare a Corigliano Rossano, Acri e Cassano.