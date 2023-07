Incendi Grecia, cosa fare se hai prenotato un viaggio a Rodi e Corfù

La situazione nelle isole greche e in tutto il Paese, dove permangono temperature elevate e i roghi devastano molte località, pongono dei dubbi a chi ha in programma un viaggio nei prossimi giorni: gli aeroporti sono pienamente operativi ma la Farnesina ha consigliato di cercare altre soluzioni, se non si è ancora prenotato. È consigliabile chiedere aiuto alle agenzie o tour operator con i quali si è scelta la destinazione, ma non è possibile ottenere un rimborso se la compagnia aerea non cancella il volo