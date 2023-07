Grecia, migliaia di persone in fuga per gli incendi a Rodi

I roghi stanno devastando da giorni l’isola greca. Le autorità locali hanno annunciato di aver portato in salvo 30mila tra turisti e abitanti minacciati dal fuoco, di cui 2mila hanno dovuto essere trasportati al largo delle spiagge via nave in aree protette. Al momento non si registrano feriti o vittime ascolta articolo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Gli incendi stanno devastando da cinque giorni l’isola greca di Rodi. Migliaia di persone sono state evacuate da case e hotel, aiutate a fuggire dagli incendi anche con barche private, che si sono unite alla guardia costiera greca per aiutare a prelevare persone dalle spiagge a est dell'isola. Navi della marina greca si starebbero dirigendo verso le zone colpite, che sono le più frequentate dai turisti. I funzionari di Rodi hanno annunciato di aver portato in salvo 30mila persone minacciate dai roghi, di cui 2mila hanno dovuto essere trasportate al largo delle spiagge via nave, in particolare da Kiotari e Lardos, a est dell'isola del Mediterraneo.

Turisti in fuga George Hadjimarkos, governatore regionale dell'Egeo Meridionale, ha dichiarato alla televisione Skai che l'operazione, è stata ostacolata dai roghi che bloccavano alcuni accessi stradali. "L'obiettivo è proteggere la vita umana", ha detto. I turisti e alcuni locali sono stati portati in palestre, scuole e centri congressi alberghieri dell'isola dove passeranno la notte, mentre i vigili del fuoco stanno combattendo le fiamme. Tre traghetti passeggeri sono stati ormeggiati al porto di Rodi per accogliere i soccorsi, ha riferito l'agenzia di stampa di Atene. Un funzionario del comune di Rodi, Teris Hatziioannou, ha precisato che alle operazioni di salvataggio sono intervenuti membri della guardia costiera, delle forze armate e delle autorità locali che hanno utilizzato decine di autobus per trasportare le persone lontano dagli incendi. vedi anche In Grecia atteso il weekend più caldo degli ultimi 50 anni

Non ci sarebbero feriti Il vice capo dei vigili del fuoco della Grecia ha affermato che gli incendi a Rodi sono i più grandi che il suo servizio stia attualmente affrontando, anche se non sono stati segnalati feriti, secondo la protezione civile e il Ministero della crisi climatica, la quale ha aggiunto che i turisti vengono evacuati in sicurezza dalle aree colpite, che rappresentano meno del 10% della "capacità turistica totale", e vengono reindirizzati ad altri hotel dell’isola. Cinque elicotteri e 173 vigili del fuoco stanno operando nell'area, con tre hotel della zona di Kiotari segnalati come danneggiati dalle fiamme. Secondo Ert Tv, alcuni vigili del fuoco sono rimasti bloccati nel monastero di Ypseni vicino a Lardos dopo aver tentato di convincere le suore che vi abitavano a lasciare la zona. La battaglia per spegnere l'incendio di Rodi continua nella zona di Laermon e Lardos, dove infuria senza controllo. leggi anche I roghi degli ultimi giorni ad Atene, Rodi e Corinto