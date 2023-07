Incendi in Grecia, terzo giorno di roghi ad Atene, Rodi e Corinto

Si continua a combattere in Grecia contro gli incendi boschivi che da oltre 72 ore divampano nella regione ad ovest di Atene, dove sono impegnati cinque Canadair e otto elicotteri per lo spegnimento dei roghi. Ancora non è sotto controllo anche l'altro fronte, vicino alla cittadina di Loutraki, nella regione di Corinto, dove sono in azione 4 Canadair e tre elicotteri. Inoltre un incendio è scoppiato, nelle scorse ore, nelle vicinanze della raffineria di Corinto, dove sono stati inviati aerei ed elicotteri per contenere le fiamme A rendere ancora più complicate le operazioni delle squadre dei vigili del fuoco è il forte vento rischia di rinvigorire il fronte del fuoco. La straordinaria ondata di caldo che si sta registrando anche in Grecia sta peggiorando la situazione di siccità nel Paese, e nel prossimo weekend sono ancora previste temperature superiori ai 40 gradi.