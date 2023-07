Incendio nei boschi vicino ad Atene, evacuate le zone balneari. FOTO

7/7 ©Ansa

Secondo quanto appurato dai meteorologi, non vi è alcun segnale che ad Atene le temperature scendano sotto i 35 gradi durante questi mesi. Nel paese è inoltre stato vietato alle imprese di mandare in strada fattorini per le consegne di cibo e non durante le ore più calde, con l'aumento anche del ricorso allo smart working





Grecia, caldo torrido: Acropoli chiusa per diverse ore