1/8 ©Ansa

Non è l'estate più calda di sempre, ma non siamo troppo lontani da questo primato. Secondo un'analisi di Coldiretti infatti, grazie ai dati raccolti dal National Climatic Data Center, dal 1850 il primo semestre 2023 è al terzo posto per le temperature più alte mai registrate



Caldo record, Italia verso una settimana di fuoco