Stesse temperature e stesse allerte anche in Asia. In diverse province del sud e del sud-est della Cina sono stati superati i 40°C, come pure in tutta la parte orientale del Giappone. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il caldo è uno degli eventi meteorologici più calamitosi per le popolazioni. Nell'estate 2022, solo in Europa, ha ucciso circa 60mila persone