Incendio all'aeroporto di Catania, voli sospesi fino al 19 luglio

“Le operazioni di volo sono sospese fino alle 14:00 di mercoledì 19 luglio. Non si registrano danni a persone. Ringraziamo VV.FF, enti di Stato, primo soccorso e comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente”. Questo il comunicato , apparso sul canale Twitter, attraverso il quale l’Aeroporto di Catania ha ufficializzato lo stop ai voli dopo l’incendio che si è propagato nella notte. ( LE FOTO )

La vicenda

Il rogo sembra si sia sviluppato nella base inferiore dell'aerostazione, quella riservata agli arrivi. I pompieri, intervenuti sul posto, avevano definito subito la situazione "delicata e impegnativa" e sono stati al lavoro per domare le fiamme per diverse ore. La prima chiamata di soccorso era arrivata alla Sala operativa dei Vigili del fuoco alle 23:29. L'incendio, poi, è stato circoscritto e spento ma l'aerostazione, abbandonata dopo un “fuggi fuggi” generale dalle persone che erano presenti, è ancora invasa dal fumo. Nessun ferito grave: al momento risultano solo persone intossicate dal fumo e sotto choc per la paura.