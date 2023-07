Grecia, è allarme incendi: 2.500 sfollati a Corfù, 19mila a Rodi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di Mondo

Gli incendi in Grecia mettono a rischio residenti e turisti. Circa 2.500 persone sono state evacuate durante la notte dall'isola greca di Corfù, hanno riferito i vigili del fuoco. Per tutta la notte i pompieri hanno impedito che le fiamme nel nord dell’isola, in particolare nella zona di Perithia, raggiungessero le abitazioni. Già nel pomeriggio erano stati sgomberati 17 villaggi e salvate 59 persone, presenti sulla spiaggia di Nisaki. Per sicurezza residenti e turisti sono stati allontanati dalle aree vicine al fronte dell'incendio, “che si stava spostando verso sud-est su un ampio fronte”, come hanno dichiarato le autorità, e trasferiti allo stadio Agios Markos e al Teatro Municipale di Corfù. "Si tratta di un incendio doloso. Sul posto ci sono due elicotteri e due aerei dei Vigili del Fuoco'', ha dichiarato il sindaco di Corfù, Giorgos Mahimaris.