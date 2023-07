Incendio a Segesta, fiamme lambiscono il tempio del Parco archeologico

Gli incendi che stanno sconvolgendo la Sicilia non risparmiano neanche Segesta e il suo parco archeologico, dove si sono verificati danni al punto ristoro e alla zona souvenir ma anche nell'area in cui si trova l'antiquarium del parco, dove le fiamme hanno distrutto i servizi igienici. Lungo la strada che sale al tempio il fuoco ha distrutto le staccionate e la copertura in legno sulla zona archeologica delle case rupestri. Il fuoco, poi, ha interessato la zona del tempio, dove sono andate bruciate le casette in legno utilizzate dai custodi. "E' stato un inferno in pochi minuti - racconta uno dei custodi che era di turno questa notte- coi colleghi abbiamo avuto solo il tempo di fare un sopralluogo al tempio e quando siamo scesi già le fiamme invadevano la strada".

L'emergenza

Intanto la Prefettura di Trapani ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi per far fronte all'emergenza incendi. I carabinieri, insieme a vigili del fuoco, Aeronautica e altre forze di polizia sono impegnati per mettere in sicurezza i cittadini nelle aree interessate dalle fiamme. Evacuata la spiaggia di Calampiso, chiusa la A29 in entrambi i sensi per incendio all'altezza della galleria Segesta. Fiamme anche ad Erice. Nella zona del demanio San Matteo impegnati i carabinieri delle Stazioni di Erice, San Vito, Buseto Palizzolo e i carabinieri del Radiomobile di Trapani e Alcamo. Il sindaco di Calatafimi-Segesta, Francesco Gruppuso, ha affidato ai social un messaggio per la popolazione. "Chi ha parenti che possono dormire in quelle zone, li chiami per telefono e li svegli per evacuare". Un messaggio dedicato a chi si trova nelle aree a ridosso del fuoco, nello specifico nelle contrade di Giacaudo, Conche, Mango Kaggera, Pispisa, Segesta, Rocche, Scorciagatto. "Con la protezione civile siamo in giro in tutte le contrade - scrive ancora il sindaco - non ci sono vigili del fuoco disponibili perché impegnati ovunque in tutta la provincia".