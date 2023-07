Postiglione a Sky TG24: "Ieri giornata impegnativa e dolorosa"

Il vice capo dipartimento della Protezione civile spiega che le situazioni più complicate sono in Abruzzo, Puglia e Sicilia. Ma anche in Calabria, per via delle alte temperature. Canadair in azione. I fenomeni a cui si sta assistendo in questo periodo "sono più frequenti e intensi" rispetto al passato

"Ieri è stata una giornata impegnativa e dolorosa", dice a Sky TG24 il vice capo dipartimento della Protezione civile, Titti Postiglione, parlando del maltempo e degli incendi che stanno colpendo l'Italia (TUTTE LE NEWS IN DIRETTA). "Oggi lavoriamo su 10 situazioni di incendi", aggiunge, "ma ci aspettiamo che cresceranno con il corso della giornata". Le situazioni più complesse riguardano "Abruzzo, Puglia" e soprattutto "Sicilia". L'attenzione è alta anche in Calabria, per le elevate temperature. I candair al momento "sono in azione". E riguardo ai mezzi a disposizione del nostro Paese, per fronteggiare l'emergenza dei roghi, Postiglione ricorda: in Italia ci sono 34 mezzi aerei per agire contro gli incendi. Come Italia, "abbiamo una flotta considerevole", "in assoluto non esiste una flotta ideale che possa frontegiare tutti gli incendi, nel nostro Paese come da nessuna parte. In questo senso il meccanismo europeo è una grandissima opportunità".