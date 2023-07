Le condizioni meteo stanno dividendo l’Italia in due. Mentre al Nord continua l’ondata di maltempo, al Sud si registrano temperature record. Nella notte un violento temporale si è abbattuto su Milano e la Brianza, anche con grandine: segnalazioni di tetti scoperchiati e alberi caduti. Non ci sono feriti. Danni alla rete elettrica e mezzi di trasporto in ritardo. Un treno è stato fatto evacuare a Monza. Una vittima a Brescia: è una 16enne colpita da un albero. Anche ieri una persona ha perso la vita: una 58enne è morta schiacciata da un tronco caduto. Grandinata in Veneto: diversi feriti. Oggi allerta maltempo arancione in Lombardia e Veneto; gialla in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Toscana e Trentino Alto Adige. Nel resto d’Italia prosegue l’afa. Bollino rosso in 16 città del Centro e del Sud. Incendi a Palermo, dove l’aeroporto è stato chiuso e le fiamme minacciano l’ospedale Cervello. I roghi bloccano i pompieri e un'anziana è morta nel Palermitano.





