Maltempo Brescia, travolta da un albero: 16enne morta a un campo scout

La ragazza, di un gruppo scout di Como, stava dormendo in tenda a Cedegolo (Brescia) quando è stata colpita dalla pianta. La procura di Brescia sta aspettando la relazione del Soccorso alpino per aprire un'inchiesta

Aveva solo 16 anni, Chiara Rossetti, morta dopo esser stata colpita da un albero caduto a causa del maltempo mentre si trovava a un campo scout a Cedegolo, nel Bresciano (MALTEMPO, LA DIRETTA - DANNI A MILANO - VIDEO).

Colpita dall'albero mentre dormiva in tenda La ragazza, di un gruppo scout di Como, stava dormendo in tenda quando è stata travolta da un albero. Il gruppo scout, dopo i soccorsi, è stato trasferito nella palestra del paese. La procura di Brescia sta aspettando la relazione del Soccorso alpino per aprire un'inchiesta sulla morte della 16enne, colpita dall'albero mentre stava dormendo con altre amiche in una tenda nei boschi della Vallecamonica. La tenda era stata allestita su una sorta di palafitta già esistente che è stata travolta da un grosso albero che si è spezzato per il maltempo.

Meloni: "Solidarietà alla famiglia della ragazza" "Voglio portare la totale solidarietà alla famiglia della ragazza", ha detto la premier Giorgia Meloni estendendo il sentimento di vicinanza anche "alle popolazioni colpite. Il grande tema – ha aggiunto Meloni – è la messa in sicurezza del territorio che richiede grandi risorse che, spesso, non portano consenso immediato perché quando eviti una tragedia non si viene a sapere".

Fontana: "Esprimo alla famiglia e ai suoi cari cordoglio e vicinanza" "Nell'apprendere con grande tristezza della morte di una ragazza di soli 16 anni, colpita da un albero in un campo scout in Valcamonica, esprimo alla famiglia e ai suoi cari il cordoglio e la vicinanza di Regione Lombardia", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a nome dell'intera giunta. "Vigili del Fuoco e Protezione Civile continuano incessantemente a essere attivi su tutto il territorio per il gran numero di piante cadute, tetti scoperchiati e allagamenti – ha aggiunto Fontana – a loro il nostro più sentito ringraziamento".