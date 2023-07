Nubifragio a Milano: alberi caduti e tetti scoperchiati. VIDEO

Un violentissimo temporale, accompagnato da scariche continue di fulmini e improvvise folate di vento, simili a downburst, ha colpito Milano e una buona parte della Brianza e della zona settentrionale della Lombardia intorno alle 4 di notte ( LE FOTO - I VIDEO - AGGIORNAMENTI LIVE ). Un fenomeno accompagnato, in alcune zone, anche da grandinate. Numerose le chiamate ai Vigili del fuoco. Chiusi, per ragioni di sicurezza, l'idroscalo e il Castello Sforzesco.

Alberi caduti, ponteggi crollati e molte strade interrotte con grandi disagi alla viabilità in seguito al nubifragio. Dalla zona dei Navigli a Porta Nuova a Città Studi i video mostrano la tempesta e in alcune zone della città si vedono viali con molti alberi abbattuti anche sulle auto in sosta.

Sala: "In città vento sopra i 100 km/h"

"Abbiamo vissuto una notte insonne. Solo per dare un'idea il vento in città ha superato i 100 chilometri all'ora" ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video sulle sue pagine social, dove ha fatto il punto della situazione dopo il nubifragio. "Dalle 4 con i tecnici del Comune sono al lavoro per coordinare le attività allo scopo di limitare i danni - ha aggiunto -. Da subito vigili del fuoco, protezione civile e agenti sono intervenuti a fronte delle centinaia di richieste".