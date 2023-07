Incendi in Grecia, i vigili del fuoco: “Roghi quasi sotto controllo”

Mondo

Sull'isola di Rodi i tour operator hanno organizzato un'evacuazione di massa, riportando a casa quasi 1.500 vacanzieri. Più di 260 vigili del fuoco stanno ancora combattendo le fiamme. Situazione complessa anche in Algeria: 34 persone, tra cui 10 soldati, sono già state uccise da incendi boschivi nelle regioni montuose di Bejaia e Bouira. Anche in questo caso, 1.500 persone sono state evacuate

Dall' Europa meridionale al Nord Africa , tutti i Paesi affacciati sul Mediterraneo sono in lotta per spegnere devastanti incendi alimentati da venti forti e irregolari oltre che da temperature record, con una nuova ondata di caldo tra 45 e 50 gradi, causando ingenti danni al turismo estivo

La Grecia registra ancora temperature molto elevate, in quella che viene presentata come "una nuova ondata di caldo che non darà tregua", mentre le autorità sono impegnate sul fronte degli incendi nelle isole turistiche di Rodi, Corfù e Eubea (Evia), dove da giorni i turisti sono in fuga dagli incendi boschivi

I roghi proseguono infatti per l'ottavo giorno consecutivo, motivo per cui nel suo accorato messaggio in Parlamento il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha avvertito che per le prossime settimane è prevista una "costante allerta". Nel suo intervento Mitsotakis ha sottolineato come sia importante "ricostruire ciò che abbiamo perso, risarcire chi è stato ferito. La nostra priorità sarà sempre la vita umana", valutando che "la crisi climatica è già qui, si manifesterà ovunque nel Mediterraneo con maggiori disastri"