Roma, in fiamme discarica vicino a Ciampino. Operativo l'aeroporto

Il Comune di Ciampino raccomanda, "ove visibile il fumo, di tenere le finestre chiuse" ascolta articolo

Un incendio è divampato all'interno di un impianto di smaltimento di rifiuti in Via Enzo Ferrari a Ciampino (Roma). Sul posto, da questa mattina, tre squadre dei vigili del fuoco, due autobotti, un'autoscala e il carro schiuma oltre a Polizia di Stato e Polizia di Roma Capitale. Le fiamme hanno provocato un'alta colonna di denso fumo. Al momento il rogo non ha modificato l'operatività dell'aeroporto di Ciampino. Lo si apprende da Adr: decolli ed atterraggi si stanno svolgendo regolarmente.

©Ansa

Il Comune: "Tenere finestre chiuse" "È in corso un grave incendio presso l'impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti Ecologica 2000, in via Enzo Ferrari, zona Appia Nuova. Presenti sul posto Polizia locale, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e personale del 118, che stanno fornendo tutte le informazioni in tempo reale. Non si riscontrano vittime o feriti". Lo sottolinea il Comune di Ciampino, sul suo sito web, riguardo al rogo divampato nell'impianto. "Al momento la nube si sta spostando verso Ovest/Nord Ovest. La sindaca Emanuela Colella ha provveduto ad informare i sindaci delle città limitrofe, afferenti alla Asl Roma 6, rispetto alla natura dell'incendio e sta condividendo le informazioni da diramare alla cittadinanza", conclude il Comune di Ciampino che raccomanda, "ove visibile il fumo, di tenere le finestre chiuse". leggi anche Palermo, Arpa: diossina nell'aria dopo il rogo nella discarica

Incendio rifiuti a Ciampino - ©Ansa

Cgil Roma sud: "Aria irrespirabile" "Rifiuti speciali non pericolosi: rifiuti con percentuale alta di poliuretano, polistirolo, scarti di costruzione, rifiuti misti, vetroresina, pneumatici fuori uso, cavi, materiali isolanti, residui da pulizia stradale. La domanda è più che lecita, guardando il cielo diventare sempre più nero: restano 'non pericolosi' per l'ambiente e per la salute quando prendono fuoco? - si legge in una nota della Cgil di Roma sud Pomezia Castelli - Senza considerare che anche la sola attività, inevitabile, di estinzione dell'incendio potrebbe produrre un danno all'ambiente dovuto all'infiltrazione dei prodotti di spegnimento nel terreno che potenzialmente potrebbero raggiungere le falde. E al netto dell'impatto sulla salute e sull'ambiente, può un impianto a pochi metri dalla pista di un aeroporto internazionale, a poche centinaia di metri dal Grande Raccordo Anulare, a pochi passi dall'Appia Nuova e a pochi metri dal Parking dell'aeroporto considerarsi sicuro?". "In questo Paese parliamo tanto di ambiente e sostenibilità ambientale ma non investiamo sul monitoraggio e sui controlli, senza i quali è impossibile attuare una vera transizione ecologica", conclude la nota.