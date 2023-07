4/10 ©Ansa

Se si guarda indietro agli anni dal 2018 al 2022 in Sicilia sono stati 2.938 i reati accertati per incendi dolosi, colposi e generici, per un totale di 191.386 ettari di superficie boschiva e non andati in fumo. Palermo (677), Messina (605) e Catania (444) le città con più illeciti