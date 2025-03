Terremoto Napoli, paura ai Campi Flegrei. “Non escluse nuove scosse”

Il terremoto che ha interessato la zona dei Campi Flegrei nella notte tra il 12 e il 13 marzo ha causato tanta paura e pochi danni. La scossa di magnitudo 4.4, pari a quella del maggio scorso, è stata la più forte degli ultimi quaranta anni nell'area. Il bilancio parla di un ferito dal crollo di una contro-soffittatura nel quartiere napoletano di Bagnoli, di una villetta sgomberata, una chiesa chiusa ed una scuola interdetta, oltre ad alcune vie imbiancate dalla polvere dei calcinacci caduti sulle macchine in sosta. Tredici le persone che hanno fatto ricorso al 118 in preda a crisi di panico, per piccole ferite provocate da schegge di vetro (anche un bambino di 5 anni) o per essere caduti (sei) durante la fuga. Ben maggiore è stato il panico tra gli abitanti della zona.

Per il futuro impossibile fare previsioni: "Non possiamo escludere - mette in guardia il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi - che nelle prossime ore o giorni ci possano essere altre scosse di pari entità". Né che bisognerà lasciare le proprie case. "I cittadini devono sapere su quale territorio vivono e quali rischi corrono. L'ipotesi di evacuazione - conferma il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci - non è assolutamente da scartare, ma in questo momento i vulcanologi ci dicono che è prevista una sequela di scosse ma nessuna imminente attività eruttiva".

I controlli

Il sindaco Manfredi ha parlato della scossa come di "uno stress test importante per il patrimonio edilizio della città e il fatto che non ci siano danni strutturali significa che c'è una buona capacità sismica". Circostanza che non mette al riparo dalla necessità di proseguire con i controlli sugli edifici che andranno avanti anche nelle prossime ore. Anche alla luce delle parole del capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano che ha ribadito come la "preoccupazione" maggiore per quanto riguarda l'area flegrea sia l' "urbanizzazione" e "la qualità" degli edifici: "Non è il terremoto a uccidere, ma la casa in cui viviamo" ha detto. Chiede l'intervento straordinario del Governo per verificare la stabilità degli edifici anche il governatore De Luca. Il Comune di Pozzuoli intanto ha messo a disposizione il palazzetto dello sport per la notte.