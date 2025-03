Scossa di terremoto nel Foggiano, avvertita anche a Bari

Il sisma è stato registrata in provincia di Foggia alle 20.37, l'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia sta stimando la magnitudo con maggiore precisione. La terra ha tremato anche in Basilicata. Dalle prime verifiche effettuate dalla Protezione civile, in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose

Una scossa di terremoto è stata registrata in provincia di Foggia alle 20.37 ed è stata avvertita distintamente anche a Bari. La magnitudo provvisoria - si apprende dall'Ingv - è di 4.7, l'epicentro è stato in mare ad una profondità di 1 km. A questa è seguito uno sciame sismico con altre quattro scosse: la prima di magnitudo 2.9 alle 20:42, la seconda di 3.8 alle 21, la terza di 2.6 alle 21:02 e la quarta 2.0 alle 21:10.

Sisma sentito anche in Basilicata, Molise e Abruzzo

Il sisma è stato nitidamente avvertito anche in Basilicata. In particolare, segnalazioni sono arrivate dalla zona del Vulture-Melfese, ai confini con la provincia di Foggia. Diversi post sulla scossa di terremoto sono stati pubblicati sui social anche dai residenti a Potenza e a Matera. Anche in Molise e in Abruzzo è stata sentita la scossa di terremoto. Segnalazioni arrivano in particolare da Campobasso e da Pescara.