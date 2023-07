Palermo, Arpa: diossina nell'aria dopo il rogo nella discarica

La situazione

A quanto risulta, l'incendio nella discarica palermitana di Bellolampo, ora spento, ha interessato, oltre la quarta vasca, anche quella adiacente. Il dubbio emerge non solo dall dichiarazioni rilasciate dalla Fp Cgil alla stampa ma anche dall'ordinanza emessa ieri dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che consentirà di "abbancare i rifiuti nella discarica all'interno dell'area ex Unieco" per un perido non superiore a 15 giorni. Nell'ordinanza si afferma che "in data 24/07/2023 24 divampava presso la Piattaforma di Bellolampo un incendio che si sviluppava nella IV Vasca, ma interessava anche la adiacente Vasca III Bis della discarica di Bellolampo".