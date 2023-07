10/10 ©Ansa

"I servizi di protezione civile rimangono mobilitati fino a quando gli incendi non saranno completamente spenti" ha dichiarato il ministero dell'Interno algerino, riferendo che sono in corso operazioni per spegnere gli incendi in sei province, chiedendo alla gente di "evitare le zone colpite dagli incendi" e di segnalare nuovi roghi ai numeri verdi. Cinque prefetture orientali - Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf e Guelma - sono state poste in "vigilanza arancione". In foto, i danni del fuoco in Algeria

