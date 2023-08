Incendio a Ciampino, finestre e porte chiuse in 8 comuni

Tenere chiuse porte e finestre, limitare gli spostamenti e l'uso del condizionatore, lavare frutta e verdura prima di consumarla, sono queste le prescrizioni che riguardano i comuni di Ciampino, Marino, Albano, Grottaferrata, Castel Gandolfo, Ariccia, Lanuvio e Frascati. “La prudenza è il faro che deve guidarci. Il nostro dovere e quello di fare di tutto per proteggere la salute delle nostre comunità", ha detto il presidente della Regione

Porte e finestre chiuse e limitare l'uso dei condizionatori, sono queste alcune delle prescrizioni stabilite per otto comuni alle porte di Roma, compreso Ciampino dove sabato si è sviluppato un incendio in un impianto di stoccaggio di rifiuti, al seguito del quale l'Arpa ha rilevato la presenza di diossina e benzopirene. Le misure non riguardano la Capitale.