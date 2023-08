Rogo Ciampino, diossina e benzopirene nell'aria: i risultati dell'Arpa

Dopo l’incendio che ha interessato, il 29 luglio scorso, l’impianto gestione di rifiuti della società Eco Logica 2000 s.r.l. nel territorio comunale di Ciampino (Roma), l’Arpa Lazio ha avviato una attività di monitoraggio dell’aria ambiente. Secondo l'aggiornamento comunicato ieri oltre alla presenza di diossina, nell'area dell'impianto è presente anche il benzopirene, una sostanza cancerogena, il cui valore è pari a 94 ng/m3 a fronte di una soglia limite di 1.

Per quanto riguarda la diossina, la rilevazione riferisce un valore di 37 pg/m3 a fronte di una soglia suggerita dall'Oms di 0,1-0,3 pg/m3. L'altro campionatore ad alto volume (strumento necessario per verificare l’eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici, Pcb e diossine) installato a circa 600 metri dall’area interessata dall’incendio dà valori decisamente più bassi: le diossine in questo caso sono pari a 3,3 pg/m3 mentre il valore di benzopirene è pari a 0,3 ng/m3.