Incendi in Sardegna, centinaia di evacuati. In Cdm stretta su piromani

Almeno 600 persone hanno abbandonato le proprie case per i roghi che sono scoppiati ieri, 7 agosto, sull'isola, spinti anche dal forte vento. E sul tavolo del in Consiglio dei ministri arriva un inasprimento delle pene per chi viene giudicato responsabile dei roghi. Aumenta la pena minima per chi causa un incendio in "boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui”: da quattro si passa a sei anni di reclusione

Sono almeno 600 le persone evacuate a causa degli incendi che hanno colpito la Sardegna . Sull’isola, battuta dal maestrale e dai roghi, da nord a sud è scoppiata l’emergenza nella giornata di ieri, 7 agosto: case e agriturismi sono stati abbandonati, i residenti sono scesi in strada, ettari di campagna sono andati in fumo - compresi gli agrumeti del Sarrabus – e per tutta la giornata si è combattuto per spegnere gli incendi, da terra e dal cielo con elicotteri e Canadair. Intanto oggi, prima della pausa estiva, arriva in Consiglio dei ministri un inasprimento delle pene per chi viene giudicato responsabile dei roghi.

Le nuove norme contro i piromani

La bozza di dl all’esame del Cdm va a modificare l'articolo 423-bis, che disciplina il reato di incendio boschivo. Aumenta la pena minima per chi causa un incendio in "boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui”: da quattro si passa a sei anni di reclusione. Se l'incendio è di natura colposa, il minimo edittale si alza da uno a due anni. Il testo prevede poi un aumento di pena “da un terzo alla metà” se l’incendio “è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri". Ne aveva già parlato in passato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Sebastiano Musumeci: "Come avevo già anticipato nella informativa al Parlamento - ha spiegato - il governo intende aumentare le pene a carico degli autori di incendi boschivi. Ringrazio il collega Carlo Nordio per avere da subito condiviso l'esigenza di modificare la norma. Certo, non è la soluzione del grave problema: ma l'inasprimento della pena e la sua effettività serviranno a scoraggiare chi finora l'ha fatta franca!"