Incendio a Roma, a fuoco una discarica abusiva in zona Ponte Mammolo

Cronaca

Le fiamme sono divampate il 2 giugno: una vittima e 13 feriti, di cui tre in gravi condizioni. Il rogo sarebbe partito dal basso e si sarebbe sviluppato in pochissimi minuti, come confermato dai Vigili del fuoco. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: 'Vicini alle famiglie coinvolte, le sosterremo in tutti i modi'. Sono circa 100 gli sfollati