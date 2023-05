Putin: "Kiev vuole terrorizzare i russi, il Cremlino saprà rispondere"

Il presidente russo Vladimir Putin ha confermato la versione del ministero della Difesa secondo cui l'attacco con droni su Mosca di questa mattina è "un'azione terroristica ucraina", per spingere Mosca ad una spirale di reciproche rappresaglie

Vladimir Putin , ripreso dall’agenzia statale russa Ria Novosti, ha negato de facto l'attuale esistenza dell’Ucraina. "Il territorio che si chiama Ucraina in realtà è stato controllato fin dall'inizio, dopo il crollo dell'Urss, da persone guidate dall'Occidente. Non solo hanno intrapreso la strada della lotta con la Russia, ma hanno creato l'anti-Russia su questo territorio"

“L'Ucraina sta cercando di intimidire i cittadini russi con attività di natura terroristica”. Sono le considerazioni del presidente russo Putin dopo gli attacchi di droni oggi su Mosca. "Si tratta di una vera e propria intimidazione alla quale il Cremlino saprà come rispondere”. Il capo del Cremlino ha poi sottolineato che difesa antiaerea russa ha funzionato in modo "soddisfacente" durante gli attacchi di oggi sulla capitale della Russia, sebbene resti "del lavoro da fare" ( SEGUI TUTTE LE NOTIZIE LIVE SUL CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA )

"Giorni fa colpita la sede degli 007 militari a Kiev"

Il leader russo ha rivelato anche che la Russia ha bombardato due o tre giorni fa il quartier generale dell'intelligence militare ucraina. Putin lo ha detto dopo che il suo portavoce Dmitry Peskov aveva definito gli attacchi con i droni su Mosca di oggi come una rappresaglia ad un bombardamento russo su un "centro decisionale" a Kiev avvenuto domenica. Secondo il Cremlino, in questi centri, "si stavano preparando attacchi terroristici sotto la guida di esperti occidentali contro il territorio russo". Il dicastero non aveva specificato quali strutture fossero state colpite.