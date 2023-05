Almeno una persona è stata uccisa e diverse altre ferite nella notte tra lunedì e martedì durante un nuovo "massiccio attacco" di droni russi su Kiev. Lo ha fatto

sapere il sindaco della città, Vitali Klitschko. "Una persona è morta, un'anziana è stata ricoverata in ospedale, due vittime sono state curate sul posto", ha comunicato il sindaco su Telegram. Le sirene di allarme antiaereo hanno risuonato nella capitale ma anche in altre località delle regioni di Kiev, Kirovograd, Cherkassk e Chernigov. Il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko ha riferito che una donna di 27 anni è stata ferita nel distretto di Holosiivskyi. I detriti caduti sul distretto Darnytskyi di Kiev hanno provocato un incendio in una casa.