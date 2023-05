5/11 ©Ansa

Il Comitato investigativo russo ha fatto quindi sapere di aver aperto un'inchiesta penale per "terrorismo". Il Ministero degli Esteri – definendo “ipocrite” le assicurazioni della Nato per cui Kiev "non avrebbe colpito in profondità sul territorio russo" – avverte invece che Mosca si riserva “il diritto di adottare le misure più severe in risposta agli attacchi”