Chat Pentagono, The Atlantic sfida Trump e svela i piani di guerra

Prosegue il caso del controverso uso della app Signal per una chat top secret sui raid contro gli Houthi e l'inclusione accidentale del direttore della rivista. Il direttore del magazine ha pubblicato stralci della conversazione, con tanto di screenshot. Il consigliere per la Sicurezza Waltz si scusa ma Rubio dice: "Qualcuno ha fatto un grande errore”. La Casa Bianca bolla la vicenda come “una bufala” ascolta articolo

È scontro aperto tra The Atlantic e l'amministrazione Trump sul chat-gate, il controverso uso della app Signal per una chat del Pentagono sugli imminenti raid contro gli Houthi e l'inclusione accidentale del direttore della rivista da parte del consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz. Il direttore del magazine Jeffrey Goldberg ha sfidato la Casa Bianca pubblicando stralci della chat, con tanto di screenshot. "Ecco i piani di attacco che i consiglieri di Trump hanno condiviso su Signal", ha titolato. In precedenza si era astenuto dal rivelare dettagli specifici per non compromettere la sicurezza nazionale e la vita dei soldati americani. Ma a fargli cambiare idea è stata la linea di difesa del governo, da Trump a Waltz, dal capo del Pentagono Pete Hegseth ai dirigenti dell'intelligence: tutti hanno negato che si trattasse di piani di guerra o di materiale classificato, accusando Goldberg di mentire.

La mossa della rivista "Queste dichiarazioni - ha spiegato il direttore della rivista - ci hanno posto di fronte a un dilemma" e "ci hanno portato a credere che le persone dovrebbero vedere i testi per trarre le proprie conclusioni. C'è un chiaro interesse pubblico nel divulgare il tipo di informazioni che i consiglieri di Trump hanno incluso in canali di comunicazione non sicuri, soprattutto perché le figure di spicco dell'amministrazione stanno tentando di minimizzare il significato dei messaggi che sono stati condivisi". Prima di pubblicare la chat, Goldberg ha chiesto a tutti i vertici della sicurezza nazionale se si opponessero, alla luce delle dichiarazioni ufficiali secondo cui non c'era nulla di top secret. L'unica a rispondere è stata la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, la quale ha ribadito trattarsi di informazioni non classificate ma che "ciò non significa che incoraggiamo la divulgazione della conversazione". Quindi, ha aggiunto, "ci opponiamo”. The Atlantic ha tirato dritto pubblicando tutta la chat, dove Hegseth ha rivelato il piano di attacco agli Houthi 31 minuti prima che gli F-18 americani entrassero in azione e due ore e un minuto prima che il primo bersaglio Houthi venisse eliminato. Se queste informazioni fossero state ricevute da qualche nemico, o da qualcuno semplicemente indiscreto e con accesso ai social media, gli Houthi avrebbero avuto il tempo di prepararsi a quello che avrebbe dovuto essere un attacco a sorpresa alle loro roccaforti, con possibili conseguenze catastrofiche per i piloti americani. Vedi anche Chat Pentagono, polemiche. The Atlantic pubblica i piani di guerra