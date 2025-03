Mentre il Regno Unito giustifica le parole di Hegseth e Vance contro gli alleati europei e chiede più impegno ai Paesi dell'Ue, Ottawa sfrutta lo scandalo rivelato da The Atlantic per evidenziare la necessità di una politica estera indipendente. Nel frattempo, Bruxelles non prende posizione, paralizzata dall’incertezza