Sono settimane in cui Meloni è chiamata a "scegliere" fra Trump e Macron, Merz e tutti gli altri. L'Europa, insomma, dalla quale - a voler leggere tra le righe - sembra non potersi allontanare. Intanto, prosegue la battaglia mediatica, a partire dalla nuova destinazione dei centri in Albania per migranti. Ma l'ambiguità non paga, e neppure la strategia del rinvio