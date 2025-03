Foto che raccontano storie, sensazioni e paure che, però, non dovrebbero essere più considerate tali, ma punti di forza e valore di interpreti essenza della storia del cinema italiano. Prendendo ispirazione da un’intervista ad Anna Magnani, in cui l’attrice raccontava che raggiunta un’età più adulta non riusciva a trovare più ruoli che la rispecchiassero, il regista e fotografo Peter Chelsom e l’attrice Maya Sansa omaggiano l'artista e lanciano un messaggio: l'età non è una trappola.