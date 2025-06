Protagonisti del Giorno 2 de La Prima Estate, i Calibro 35 hanno raccontato l'album Exploration anche a Hangover, format condotto da Massimo Coppola. Una chiacchierata che è poi proseguita con noi, un momento in cui la band ci ha raccontato il significato e l’importanza essenziale di non smettere mai di ricercare nella musica, ma non solo. Ma abbiamo anche parlato dell’importanza di essere liberi, soprattutto oggi. E perché proprio la libertà di espressione è una caratteristica essenziale dei Calibro 35