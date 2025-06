In scena per la prima volta in Italia il titolo dell’Ottocento che il grande coreografo, definito l’archeologo della danza, ricostruì per l’Opéra di Parigi. La storia di un amore contrastato ambientato in Spagna. Un balletto tecnicamente molto difficile, come spiegano a Sky Tg24 i protagonisti. L’étoile Nicoletta Manni: “Paquita ha mille sfaccettature, è un personaggio completo e complesso”. Il risultato è un vero trionfo della danza