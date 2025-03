Incidente aereo Alaska su lago ghiacciato: padre e figlie sopravvivono

Hanno resistito per 12 ore, affrontando temperature glaciali, scese di notte a 20 gradi sotto lo zero, in precario equilibrio sopra una delle ali del loro Piper precipitato su un lago ghiacciato in Alaska ascolta articolo

Un pilota e le sue due figlie sono sopravvissuti allo schianto di un piccolo aereo precipitato su un lago ghiacciato in Alaska. Hanno resistito per 12 ore, affrontando temperature glaciali, scese a 20 gradi sotto lo zero, in precario equilibrio sopra una delle ali del loro Piper precipitato. Il salvataggio è avvenuto di notte grazie all’intervento di un altro aereo che aveva risposto volontariamente alle chiamate di soccorso.

Nel lago gelato di Tustumena, hanno resistito seduti sull'ala L'aereo a elica, un Piper PA-12 Super Cruiser, era stato dato per disperso domenica nell'area del lago Tustumena e delle montagne Kenai, non essendo rientrato alla base nei tempi previsti. A dare l'allarme era stato il padre dell'uomo che lo guidava, denunciando la scomparsa dai radar. L'allarme via social è stato visto da diversi piloti privati, tra cui Terry Godes, il volontario che ha avvistato il velivolo in prossimità del lago, riuscendo a recuperare i tre circa 12 ore dopo che l'aereo era stato dichiarato disperso. "Stamattina presto, un buon samaritano ha individuato il relitto dell'aereo vicino al bordo orientale del lago Tustumena", hanno detto gli Alaska State Troopers, i poliziotti di Stato. Una volta soccorsi l'uomo e le sue figlie sono stati trasportati in ospedale con "ferite non gravi". Approfondimento Alaska, nessun sopravvissuto nel disastro aereo: morti i 10 passeggeri