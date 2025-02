Alaska, nessun sopravvissuto nel disastro aereo: morti i 10 passeggeri

Del piccolo velivolo non si avevano più tracce dalla giornata di giovedì. All'interno sono state trovate tre persone prive di vita, ma si ritiene che complessivamente non ci siano sopravvissuti, anche se i cadaveri degli altri sette a bordo al momento non sono raggiungibili a causa delle condizioni dell'aereo

È stato ritrovato a 54 chilometri dal luogo in cui avrebbe dovuto atterrare l'aereo disperso in Alaska da giovedì notte con a bordo 10 passeggeri. La Guardia costiera statunitense ha spiegato che il velivolo è stata identificato da un elicottero che stava perlustrando l'area: secondo le prime ricostruzioni, l'aereo ha perso velocemente altitudine e velocità prima di sparire dai radar. La stessa Guardia

costiera ha fatto sapere di avere interrotto le ricerche. Una volta localizzato quanto resta del velivolo, "all'interno sono state trovate tre persone prive di vita", ma si ritiene che complessivamente non ci siano sopravvissuti, anche se i cadaveri delle altre sette persone "al momento non raggiungibili a causa delle condizioni dell'aereo". Alle operazioni di recupero partecipano i vigili del fuoco volontari della città di Nome, subito accorsi sul posto.