Usa: piccolo aereo si schianta a Philadelphia, case in fiamme

Sean Duffy, recentemente nominato segretario ai trasporti, ha dichiarato che sull’aereo viaggiavano almeno sei persone e che il volo era di natura medica, secondo quanto riportato dalla polizia. La compagnia proprietaria dell’aereo ha riferito che al momento non vi sono conferme di sopravvissuti, mentre le autorità locali segnalano la presenza di feriti tra i residenti della zona. Fonti citate da CBS News riferiscono che frammenti dell’aereo hanno colpito diverse automobili nel quartiere, caratterizzato da un’alta densità abitativa e numerose case a schiera. A seguito dell’incidente, diverse strade sono state chiuse al traffico. Il tragico evento è avvenuto a meno di cinque chilometri dall’aeroporto Northeast Philadelphia, utilizzato principalmente per voli aziendali e charter. I vigili del fuoco hanno confermato che l’incendio ha coinvolto diverse strutture nei pressi di Cottman Avenue e Roosevelt Boulevard.

Un nuovo disastro aereo ha scosso gli Stati Uniti, avvenuto a breve distanza temporale dalla collisione tra un volo di linea e un elicottero militare sopra Washington, che ha provocato la morte di 67 persone. Venerdì sera, un aereo adibito al trasporto medico, con a bordo un paziente pediatrico e cinque altre persone di nazionalità messicana, si è schiantato in un quartiere a nord-est di Filadelfia. L’impatto ha trasformato il velivolo in una palla di fuoco, incendiando diverse abitazioni.

Trump: "Altre anime innocenti sono andate perse"

"Un’altra tragedia ha portato via vite innocenti in questo drammatico incidente", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulla sua piattaforma Truth, dopo aver appreso la notizia. Nel frattempo, la Federal Aviation Administration (FAA) ha confermato che l’aereo precipitato era un Learjet 55 e che a bordo si trovavano sei persone. Secondo alcuni media locali, il velivolo trasportava un pilota, un medico, un altro membro dell’equipaggio e un bambino, il paziente da trasferire, accompagnato da un adulto.

Le indagini

"Il jet era diretto all’aeroporto nazionale di Springfield-Branson, in Missouri. La FAA e l’NTSB condurranno un’indagine per chiarire le cause dell’incidente", si legge nel comunicato ufficiale dell’ente. I dati di volo rivelano che il piccolo aereo è decollato alle 18:06, ora locale, ma è scomparso dai radar dopo circa 30 secondi, dopo aver raggiunto un’altitudine di quasi 500 metri. Le circostanze dello schianto restano ancora da determinare. Il governatore Josh Shapiro ha dichiarato sui social di essere in costante contatto con il sindaco e i soccorritori. "Stiamo mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie", ha assicurato. Sui social media circolano video che mostrano una violenta esplosione e un’alta colonna di fumo levarsi rapidamente dal punto dell’impatto, situato non lontano da un centro commerciale molto frequentato. L’incidente è avvenuto appena 48 ore dopo un altro disastro aereo: la collisione tra un volo di linea e un elicottero militare nei pressi dell’aeroporto nazionale Reagan di Washington, che ha causato la morte di 67 persone, tra cui 60 passeggeri, quattro membri dell’equipaggio e tre militari a bordo del Sikorsky H-60.