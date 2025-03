Il democratico Green espulso dal Congresso per proteste contro Trump

Il deputato repubblicano Al Green è stato espulso dall'aula dopo aver più volte cercato di interrompere il discorso del presidente Donald Trump, accusandolo di non avere il mandato per smantellare i programmi sanitari. Durante le proteste, Al Green scuoteva verso l’alto il suo bastone da passeggio. Altri democratici hanno alzato in silenzio cartelli con scritte "Falso", "Musk ruba" e "È una menzogna!" e, ad un certo punto, si è anche alzato un coro "6 gennaio!", in riferimento all'assalto al Campidoglio del 2021. Il primo discorso al Congresso dal ritorno alla presidenza di Donald Trump, si è rivelato un vero e proprio duello.