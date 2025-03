Papa Francesco, il Vaticano: "Ha riposato bene nella notte"

Nell'ultimo bollettino medico, diffuso ieri sera, si parlava di condizioni cliniche “stabili”, senza nuove crisi respiratorie, ma della ripresa della ventilazione meccanica non invasiva. Il quadro clinico resta "complesso"

Prosegue il ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova dallo scorso 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale emersa in seguito alle complicazioni di un’ infezione polimicrobica . Il Pontefice "ha riposato bene" e si è svegliato poco dopo le 8 di questa mattina, fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Nel bollettino medico di ieri sera si parlava di condizioni cliniche “stabili”, senza nuove crisi respiratorie, ma della ripresa della ventilazione meccanica non invasiva. Il quadro resta comunque complesso e la prognosi riservata.

Il bollettino di ieri

Il bollettino del 4 marzo sottolineava che Bergoglio "non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria, né broncospasmo". È invece "rimasto apiretico, sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato". Nella notte, come detto, è stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva fino a questa mattina. Due giorni fa si era parlato di una crisi respiratoria con broncospasmo.