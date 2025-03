Casa Bianca: "Trump accoglie con favore il piano arabo per Gaza". LIVE

La Casa Bianca accoglie con favore il "contributo" delle nazioni arabe per il futuro di Gaza, pur insistendo che Hamas non può rimanere al potere. "Il presidente Trump è stato chiaro sul fatto che Hamas non può continuare a governare Gaza". "Pur mantenendo la sua coraggiosa visione di una Gaza postbellica, il presidente accoglie con favore il contributo dei nostri partner arabi nella regione. È chiaro che le sue proposte hanno spinto la regione a sedersi al tavolo piuttosto che permettere che la questione si trasformasse in un'ulteriore crisi", ha dichiarato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Brian Hughes, secondo quanto riportato dal Times of Israel. Il piano della Lega araba è stato invece già bocciato da Israele, secondo cui “non ha affrontato la realtà della situazione successiva al massacro perpetrato da Hamas il 7 ottobre 2023”.

Approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: