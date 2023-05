Ucraina, Olena Zelenska posta le immagini di bambini in fuga

Una forte esplosione accompagnata dalle urla dei bambini terrorizzati dalle bombe. “Kiev. La mattina dopo una notte insonne sotto il fuoco. Di nuovo l’ansia”, ha scritto su T witter la first lady ucraina Olena Zelensky, allegando un video girato questa mattina in cui si vedono tanti bambini che fuggono dalle scuole e corrono verso i rifugi antiaerei mentre suona l'allarme nella capitale ucraina.

Zelenska: "L'Ucraina continua a combattere"

“Bambini che corrono e urlano per ripararsi al suono delle esplosioni. Ma non dovrebbe essere così, ovunque e mai”, ha twittato ancora la first lady ucraina. Nel post si legge anche: “La paura non può essere spenta, ma non ci fermiamo, agiamo. L'Ucraina continua a combattere”.