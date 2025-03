Turchia, 1.800 fermati dopo l’arresto di Imamoglu: oscurati i canali tv pro-opposizione

L’Autorità statale turca per la radio e la televisione (Rtuk) ha disposto il divieto di trasmissione fino a 10 giorni per alcune emittenti che hanno dato copertura delle proteste di piazza scoppiate dopo l’arresto del sindaco di Istanbul e candidato alle Presidenziali del 2028. Espulso dal Paese il giornalista della Bbc Mark Lowen. Dal carcere Imamoglu convoca una nuova manifestazione per sabato 29

In Turchia prosegue la stretta del governo contro le proteste scoppiate dopo l’ arresto per corruzione del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu . Stando a quanto riferito dal ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, sono in tutto 1.879 le persone fermate a quasi una settimana dall’inizio delle manifestazioni che hanno coinvolto le principali città del Paese, inclusa la capitale Ankara. Oltre agli arresti, ad essere colpito è però anche il settore dell'informazione. Nel mirino dell’Autorità statale per la radio e la televisione (Rtuk) sono finite alcune emittenti televisive turche , considerate troppo vicine all’opposizione, che hanno documentato le manifestazioni a sostegno del primo cittadino di Istanbul sospeso dall’incarico e candidato alle elezioni del 2028 contro il presidente in carica Recep Tayyip Erdogan. L’Autorità ha imposto il divieto sulle trasmissioni “fino a 10 giorni” a Sozcu Tv, ma restrizioni hanno interessato anche Halk TV e Tele 1, entrambe sanzionate con multe e 5 giorni di stop.

Turchia, espulso l'inviato della Bbc Lowen

L’Autorità per la radio e la tv ha giustificato il provvedimento contro le emittenti per aver utilizzato commenti che “incitavano all’odio e all’ostilità tra la popolazione”. Secondo la Rtuk la copertura conteneva insulti rivolti alle istituzioni del Paese, tra cui Erdogan e Devlet Bahceli, leader della destra nazionalista (Mhp). Ad essere colpita dalla scure del governo di Ankara è anche l'informazione estera. L'inviato della Bbc Mark Lowen è stato espulso dalla Turchia dopo una detenzione in custodia per 17 ore. Secondo quanto riferito dall'emittente britannica, il provvedimento nei confronti del giornalista sarebbe maturato in quanto ritenuto "una minaccia per l'ordine pubblico". Imamoglu intanto, dal carcere di Silviri dove è recluso da domenica scorsa, ha invitato la popolazione a scendere nuovamente in piazza sabato 29 marzo. In un messaggio su X il primo cittadino di Instabul ha dato appuntamento ai suoi sostenitori presso il parco di Maltepe per un evento organizzato dal suo partito Chp.

