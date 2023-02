Russia, da Putin auguri di compleanno al "caro amico" Erdogan

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, a cui ha fatto gli auguri per il compleanno, sottolineando "il suo grande contributo personale allo sviluppo delle relazioni russo-turche". "Sono stati toccati alcuni temi di attualità nell'agenda bilaterale", si legge nel messaggio pubblicato sul sito del Cremlino.

Un telegramma di congratulazioni

Putin ha anche inviato un telegramma di congratulazioni a Erdogan. "Lei gode giustamente di un grande prestigio tra i suoi connazionali e all'estero. In questo momento difficile, in una situazione così critica, in cui la Turchia sta superando le tragiche conseguenze di devastanti terremoti, le sue migliori qualità di statista e persona, coraggio, capacità di assumere misure equilibrate e decisione necessaria", si legge nel telegramma pubblicato sempre sul sito del Cremlino. "La Russia apprezza il suo contributo personale al rafforzamento delle relazioni amichevoli e della cooperazione costruttiva tra i nostri Paesi", prosegue il messaggipo, "sono sicuro che continueremo ad attuare sistematicamente progetti congiunti reciprocamente vantaggiosi, continueremo a coordinare gli sforzi per risolvere questioni importanti nell'agenda regionale e globale". "Le auguro sinceramente, caro amico, buona salute, felicità, prosperità e successo", ha concluso il telegramma di auguri di Putin.