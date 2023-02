6/12 ©Ansa

Alla sconfitta economica, sembra aggiungersi una sconfitta politica. A oggi Putin ha all’attivo l’annessione di alcune importanti città situate in due strisce di terra, ma sono territori insicuri e in permanente stato di guerra. Conquiste che testimoniano un ripiegamento degli obiettivi iniziali e che non pareggiano i conti con le ingenti perdite militari, umane e politiche