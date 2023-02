Guerra Russia-Ucraina, il discorso di Putin al Parlamento. DIRETTA

Il presidente parla alle Camere. La Russia, assicura, continuerà "sistematicamente" l'offensiva in Ucraina. Sottolinea che "è impossibile sconfiggere Mosca sul campo di battaglia". Aggiunge che il Cremlino voleva soluzione pacifica per evitare l'intervento militare, ma l'Occidente giocava "con carte false" per ingannare i russi: “Vogliono eliminarci per sempre, è in gioco l'esistenza stessa della Russia”. Spiegando i motivi della guerra, dice che Kiev “voleva dotarsi di armi nucleari” e attaccare Donbass e Crimea ascolta articolo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

"Raggiungeremo i nostri obiettivi". A garantirlo è Vladimir Putin, nel suo discorso all'Assemblea Federale a Mosca. Un discorso che la Casa Bianca ha definito "assurdo". La Russia, ha assicurato Putin, continuerà "sistematicamente" l'offensiva in Ucraina. Ha anche sottolineato che "è impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia". Il presidente russo sta parlando in Parlamento, davanti alle due Camere riunite. “Parlo in un momento molto complesso e decisivo, di cambiamenti radicali che definiranno il futuro del nostro Paese e popolo. Su ciascuno di noi c'è una grandissima responsabilità per difendere il nostro Paese e liquidare la minaccia del regime neo-nazista", ha detto Putin. E ha aggiunto che la Russia voleva una soluzione pacifica in Ucraina per evitare l'intervento militare, ma l'Occidente giocava "con carte false" per ingannare Mosca (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).

Putin: l'Ucraina "voleva dotarsi di armi nucleari" vedi anche Guerra Ucraina, Qin Gang: Cina teme escalation, al lavoro per pace La guerra in Ucraina, come avevano previsto gli esperti, è uno degli argomenti principali del discorso di Putin. L'Ucraina "voleva dotarsi di armi nucleari", ha detto il presidente russo spiegando le ragioni dell'operazione militare avviata un anno fa. “Non avevamo dubbi che a febbraio avevano pronte operazioni punitive nel Donbass, dove già avevano fatto bombardamenti, e questo era in contraddizione con la risoluzione dell'Onu. Loro hanno fatto cominciare la guerra, noi usiamo la forza per fermarla", ha aggiunto nel suo discorso all'assemblea federale. Tra le ragioni del conflitto, il presidente russo ha parlato anche del fatto che Kiev "non solo voleva attaccare il Donbass ma anche la Crimea".

“In gioco l'esistenza stessa della Russia” vedi anche Guerra Ucraina Russia, a sorpresa Biden incontra Zelensky a Kiev Putin ha anche attaccato l’Occidente, accusato di aver ingannato la Russia. “L'obiettivo dell'Occidente è portare la Russia a una sconfitta strategica, vogliono eliminarci per sempre. Non si rendono conto che è in gioco l'esistenza stessa della Russia”, ha detto il presidente. “L'Occidente – ha aggiunto – ha preparato l'Ucraina a una grande guerra e oggi lo riconosce. L'Occidente ha già speso 150 miliardi di dollari in aiuti militari all'Ucraina, il flusso di denaro non diminuisce". Negli anni '30, ha detto ancora il presidente russo, l'Occidente ha aperto la strada al nazismo in Germania e "adesso fa lo stesso in Ucraina". Putin ha accusato l'Occidente di appoggiare anche milizie naziste in Ucraina, perché agli occidentali "non interessa niente e sono pronti a usare chiunque" contro la Russia. Poi ha avvertito: "Più useranno sistemi a lungo raggio, quindi più armi a lunga distanza arrivano in Ucraina, e più lontano noi saremo costretti a respingere la minaccia dai nostri confini, è chiaro e naturale”.

“Non siamo in guerra con il popolo dell'Ucraina” vedi anche Giorgia Meloni per la prima volta a Kiev: tappe e foto della visita Putin, ancora riguardo al conflitto, ha sottolineato: “Non siamo in guerra con il popolo dell'Ucraina, il popolo ucraino è ostaggio del regime nazista di Kiev e dei suoi patrocinatori, che hanno realmente occupato quel Paese politicamente, militarmente ed economicamente". Rivolto alle 4 regioni annesse (Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia), ha aggiunto: “Sono sotto il nostro appoggio diretto e voglio dire che adesso siamo con voi, faremo di tutto perché in questi nostri territori torni la pace, la ripresa sociale ed economica per far ripartire le imprese e il lavoro e costruiremo strade moderne come in Crimea”. Ha poi spiegato che il Mar d'Azov è "tornato a essere un mare interno della Russia". E ha assicurato che "la maggioranza assoluta dei russi ha espresso il proprio sostegno all'operazione militare speciale".

Il discorso di Putin vedi anche Un anno di guerra in Ucraina, i rischi di conflitto mondiale nucleare Putin sta parlando al Gostiny Dvor di Mosca, palazzo non distante dalla Piazza Rossa, davanti alle due Camere riunite del Parlamento. Si tratta del suo primo discorso sullo stato della nazione in quasi due anni: l’ultima volta, ricorda la Tass, era stata ad aprile 2021, mentre l’anno scorso l’appuntamento era saltato a causa dell'inizio del conflitto ucraino. Il presidente russo si rivolge solennemente ai parlamentari dell'Assemblea Federale, alle massime autorità del Paese, al governo, ai governatori delle regioni, ai membri di corti costituzionali e supreme, ai capi dell'ufficio del procuratore generale, agli esponenti religiosi e anche a una delegazione di soldati reduci da quella che a Mosca chiamano “operazione militare speciale” in Ucraina. Nessun dignitario straniero è stato invitato e il discorso è rivolto al pubblico nazionale. Per quanto riguarda i media, il Cremlino ha deciso di invitare “solo giornalisti russi e giornalisti di Paesi amici”.