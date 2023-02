Dall'Italia "abbiamo ricevuto un pacchetto di aiuti quindi il sostegno della Meloni non è cambiato, la ringrazio e la aspetto" in Ucraina: così Zelensky. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli Esteri europei, con Kuleba che sarà ricevuto dal commissario Varhelyi. La Cina valuta di fornire armi alla Russia, accusano gli Usa. Nella notte allarme antiaereo in tre regioni ucraine