Un'immagine dell'abbraccio fra Biden e Zelensky nel centro di Kiev dopo l'arrivo del presidente statunitense in Ucraina. Poi dal palazzo presidenziale della capitale Biden ha confermato che "come alleati e partner continueremo a sostenere la vostra causa, siamo sempre pronti a parlare con voi di quello di cui avete bisogno, siamo dalla vostra parte, e sono qui per sostenere non solo le istituzioni ma anche i comuni cittadini. Avete dimostrato di essere eroici e tutto il mondo lo ha visto"

