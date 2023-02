Usa Weekly News, Joe Biden: “Abbattere ogni possibile rischio per USA"

6/16 Twitter The White House

“Molto da fare” - Joe Biden plaude per il calo dell’inflazione ma riconosce che “c’è ancora molto lavoro da fare” e accusa i repubblicani di bloccare la sua agenda per ridurre i costi per le famiglie. “L’inflazione in America - ha commentato in una nota - continua a scendere, il che è una buona notizia per le famiglie e le imprese di tutto il paese. I dati confermano che l’inflazione annuale è scesa per sette mesi consecutivi”